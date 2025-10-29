Цената на природния газ на "Газов хъб Балкан" е 61 лева.

Цените на ноемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 31,695 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:45 часа българско време, предаде БТА. Днешната търговия започна от равнище 31,60 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 31,112 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 29 октомври, е 61,05 лева за мегаватчас, като поевтинява с 0,61 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 61,43 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 61,05 лева за мегаватчас.