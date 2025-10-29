Lexus показа концепт LS с шест колела

Въпреки че наскоро обяви края на луксозния седан LS, Lexus не се отказва от тези две букви като име на модел. LS Concept се появи на салона за мобилност в Токио под формата на електрически миниван с шест колела, три реда седалки и футуристичен вид.
Изненадате е, че компанията обмисля да го разработи в серийно колата, въпреки че предстоят много промени и развитие, преди това да стане реалност.
Президентът Акио Тойода настоява, че това е нещо повече от дизайнерско упражнение. В послание отпреди две години той отправи предизвикателство към екипа да преоткрие флагманския модел на Lexus.
Този тип превозно средство е изключително популярно на много азиатски пазари, а вече и на световните пазари.
Прототипът възприема силуета на миниван, с малки надвеси и дълга междуосна база. В допълнение към необичайното разположение на колелата, ключовите характеристики включват вертикални LED фарове и задни светлини, които се простират отстрани.
Широките плъзгащи се врати се отварят, за да разкрият просторна кабина с шест седалки, разположени на три реда.