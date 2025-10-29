ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свидетелите по разследвания ще получават нова само...

Lexus показа концепт LS с шест колела

Георги Луканов

Футуристичният прототип Lexus LS с шест колела ще влезе производство. Снимки: Lexus

Въпреки че наскоро обяви края на луксозния седан LS, Lexus не се отказва от тези две букви като име на модел. LS Concept се появи на салона за мобилност в Токио под формата на електрически миниван с шест колела, три реда седалки и футуристичен вид.

Изненадате е, че компанията обмисля да го разработи в серийно колата, въпреки че предстоят много промени и  развитие, преди това да стане реалност.

Президентът Акио Тойода настоява, че това е нещо повече от дизайнерско упражнение. В послание отпреди две години той отправи предизвикателство към екипа да преоткрие флагманския модел на Lexus.

Този тип превозно средство е изключително популярно на много азиатски пазари, а вече и на световните пазари.

Прототипът възприема силуета на миниван, с малки надвеси и дълга междуосна база. В допълнение към необичайното разположение на колелата, ключовите характеристики включват вертикални LED фарове и задни светлини, които се простират отстрани.

Широките плъзгащи се врати се отварят, за да разкрият просторна кабина с шест седалки, разположени на три реда.

Футуристичният прототип Lexus LS с шест колела ще влезе производство. Снимки: Lexus
