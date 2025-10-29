Над една пета от новите автомобили по света вече са изцяло електрически

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За първи път изцяло електрическите автомобили (BEV) надхвърлят дял от 20 процента от всички продажби на нови автомобили в световен мащаб, показва редовният анализ на консултантската компания "ПрайсУотърхаусКупърс" (PwC), цитиран от ДПА.

Според данните, обхващащи 40 ключови пазара, които заедно представляват около 85 на сто от глобалните продажби на автомобили, през третото тримесечие на 2025 г. изцяло електрическите превозни средства са достигнали дял от близо 21 процента, съобщи БТА. Това е ръст с два процентни пункта спрямо второто тримесечие и най-високата стойност, регистрирана досега.

Общо през периода са продадени около 3,6 млн. електромобила, което е с една трета повече в сравнение със същия период на 2024 година. Продажбите на всички видове автомобили са достигнали 17,4 млн. единици, от които 1,7 млн. плъгин хибриди и 2,5 млн. други хибриди, уточнява "ПрайсУотърхаусКупърс".

Китай остава водещият пазар

Китай продължава да бъде безспорен световен лидер с 2,3 млн. продадени чисто електрически автомобили през третото тримесечие, което представлява ръст от над една трета на годишна база.

В Европа са регистрирани около 607 000 електромобила (+25 на сто), а в Съединените щати – почти 419 000 (+20 на сто).

Според анализа краят на действието на федералните стимули за покупка в САЩ е стимулирал допълнителни продажби през септември.

В Европа Германия е водещият пазар с 133 000 новорегистрирани BEV, следвана от Обединеното кралство със 125 000, което ги нарежда съответно на трето и четвърто място в света след Китай и САЩ.

Въпреки рекордните продажби делът на електромобилите в общия автомобилен парк остава скромен. "ПрайсУотърхаусКупърс" изчислява, че към момента само около 4 на сто от автомобилите в Европа, 9 на сто в Китай и 2 на сто в САЩ са изцяло електрически.

До 2035 г. експертите на компанията прогнозират значителен растеж – дял от 32 на сто в Европа, 40 на сто в Китай и 10 на сто в САЩ.

"Електрическите автомобили стават все по-добри, по-привлекателни и по-достъпни", заявява Харалд Вимер, партньор в "ПрайсУотърхаусКупърс".

По думите му "до 2035 г. за повечето шофьори преминаването към електромобили вероятно ще бъде естествен избор, а двигателите с вътрешно горене ще останат актуални само за ентусиасти и специализирани приложения".

Йорн Нойхаузен от "Стратедж&" (Strategy&), консултантска компания в рамките на "ПрайсУотърхаусКупърс", подчертава необходимостта от стабилни вериги за доставки за европейските производители на автомобили, особено на фона на "възможна втора криза с чиповете".

Той препоръчва на автомобилните компании да развиват гъвкава архитектура на батериите, която да позволява бърза подмяна на отделни компоненти без нужда от цялостна преработка на задвижващите системи.

"Така новите, по-ефективни акумулаторни клетки ще могат да се интегрират лесно в съществуващите модели", посочва експертът.