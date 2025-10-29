Искат част от спестяванията за пенсия да се инвестират в строеж на пътища и ВиК

Част от събраните в пенсионните дружества спестявания за втора и трета пенсия да могат да се инвестират в строежа на инфраструктура - пътища, жп линии, ВиК и цифрови трасета.

Това предложение е било направено от експерти на пенсионните дружества, съобщиха от Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).

Дългосрочният хоризонт в такива инвестиции съвпада с дългия хоризонт на задълженията към клиентите на пенсионните фондове, а активите в инфраструктура са допълнителна защита срещу инфлацията, обяснил Мирослав Маринов, като представител на БАДДПО.

Според експерта на пенсионните компании инвестициите в инфраструктура водят до повишено икономическо благосъстояние на обществото и от там се „връщат" в пенсионните фондове през генериране на предвидима доходност и увеличени активи. В дългосрочен план доходността е структурирано прогнозируема и стабилна. Сравнителният анализ на световната практика 10 години назад сочи, че институционалните инвеститори трайно увеличават изложението си към инфраструктура и към 2024 инвестициите им са достигнали близо 7%, като най-висок остава делът в акции (около 30%) на регулираните пазари, облигации (37%), както и дялови книжа в Private equity (около 11%). Данните за тримесечните средни доходности през 10-те най-лоши тримесечия за акциите сочат положителна доходност при инфраструктурата в опозиция на отрицателната доходност в тези периоди при инвестициите в акции и облигации. Това се обяснява с надеждността на инвестициите в инфраструктура, която се „отплаща", защото се използва непрестанно.

„Стандартно, пенсионните фондове инвестират в национална инфраструктура и икономика. Големите чуждестранни пенсионни фондове го правят и в чужбина - например канадските, инвестират в инфраструктура дори в Австралия", отбеляза Маринов. В България тези инвестиции могат да стават чрез публично-частни партньорства, в които да се включват и пенсионните фондове. Портфейлите на фондовете ще са защитени, защото ще са още по-добре диверсифицирани - няма целите да са фокусирани в инфраструктура, а частично, докато основните инвестиции са в акции, облигации и др.

Актюерите препоръчаха и засилена работа по разширяване на обхвата на доброволното осигуряване - т.нар. трети стълб, и то да обхване поне 50% от работещите.

От БАДДПО настояват да се увеличи тройно сумата, върху която има данъчно облекчение за работодателите, които заделят средства в трети стълб на служителите си. В момента тя е едва 60 лева и не е вдигана от създаването на пенсионния модел преди повече от 20 г. Предложението на БАДДПО е тя да стане поне 200 лева - по аналогия с ваучерите за храна, с което работодателите заедно и работещите ще имат по-висок принос за изграждане на пенсионните спестявания през годините. За това обаче е необходима законова промяна.