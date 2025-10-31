Колко време трябва да чакате, преди да седнете зад волана, след като сте пили алкохол (Таблица)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Алкохолът се задържа в организма дълго време. Във Великобритания една четвърт от шофьорите са били глобявани за шофиране в нетрезво състояние между 5 и 11 часа сутринта (законовата граница там е 0,8 промила, по-висока отколкото у нас).

Как ще ви повлияе алкохолът? Зависи от пола, възрастта, метаболизма, теглото на консуматора, вида алкохол, какво сте яли преди пиене, нивото на стрес, на което сте изложени.

Британската организация за безопасност на движението Road Respect анализира консумацията на алкохол и способността за шофиране и издаде препоръки за това колко дълго трябва да се изчака след употреба на алкохол, тоест колко дълго алкохолът остава в организма.

Резултатите са ориентировъчни, но общо взето, ако ги следвате няма да имате проблеми.

Чаша вино (13,5 процента алкохол)

Една напитка - 3,5 часа

Две напитки - 7 часа

Три напитки - 10,5 часа

Чаша твърд алкохол (25 грама, 40 процента алкохол)

Една напитка - 1,5 часа

Две напитки - 3 часа

Три напитки - 4,5 часа

Четири напитки - 6 часа

Пет напитки – 7,5 часа

Бира, лагер (5 процента алкохол)

Една напитка - 2,5 часа

Две напитки - 5 часа

Три напитки - 7,5 часа

Четири напитки - 10 часа

Пет напитки - 12,5 часа