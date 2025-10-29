Иван Иванов ще даде старт на основния ремонт на пътя Смолян – Рудозем

Утре министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов ще постави началото на основния ремонт на 21,9 км от третокласния път III-868 Рудозем – Смолян. Строителните дейности ще се финансират по Програма „Развитие на регионите" 2021-2027", чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет, съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Събитието ще се проведе в 12:00 часа на уширението на пътя към паметника-костница на връх Средногорец тук.