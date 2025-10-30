ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карибите: какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стиг...

Край на шкодите с ръчни скорости

Георги Луканов

Skoda Kamiq

Skoda Auto ще започне постепенно да спира производството на ръчната скоростна кутия MQ 200 през ноември.

Съкращението на броя на персонала пък ще стане факт през януари, когато нощната смяна ще бъде прекратена, съобщиха от синдикатите.

Чешкият производител произвежда ръчни трансмисии от 2000-а. Миналата година този тип представляваше приблизително една трета от производството на скоростни кутии на Skoda.

През юни миналата година компанията от Млада Болеслав произведе деветмилионната си трансмисия MQ 200. Ръчната пет- или шестстепенна трансмисия се монтира в различни модели не само на "Шкода", но и в коли от групата на WV.

Skoda Kamiq
