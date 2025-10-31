ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо Черно море е най-големият консерватор и как и...

Времето София 19° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21604666 www.24chasa.bg

Mercedes патентова начин за затваряне на покрива в кабриолети в случай на дъжд

Георги Луканов

[email protected]

1160
Снимки: Mercedes

Mercedes работи върху система, която предварително открива приближаваща буря и след това активира процеса на затваряне на покрива при кабриолети.

Някои модели на Mercedes вече са оборудвани с външни микрофони, които например могат да уловят звука на сирена на пожарната или линейка отдалеч и да предупредят водача да бъде нащрек и да освободи пространство от платното за движение. Същите устройства вероятно ще бъдат използвани за откриване на дъждовни облаци и приближаваща буря.

Системата ще бъде допълнена от сензори, които записват мълнии и в зависимост от акустичното забавяне, колата ще прецени колко далеч е бурята. Ще влязат в действие и сензори, измерващи скоростта на вятъра. Цялата тази информация ще бъде изпращана до контролния блок, който ще оценява ситуацията и ще затворя покрива, ако е необходимо.

Снимки: Mercedes
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание