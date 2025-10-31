Mercedes патентова начин за затваряне на покрива в кабриолети в случай на дъжд

Mercedes работи върху система, която предварително открива приближаваща буря и след това активира процеса на затваряне на покрива при кабриолети.

Някои модели на Mercedes вече са оборудвани с външни микрофони, които например могат да уловят звука на сирена на пожарната или линейка отдалеч и да предупредят водача да бъде нащрек и да освободи пространство от платното за движение. Същите устройства вероятно ще бъдат използвани за откриване на дъждовни облаци и приближаваща буря.

Системата ще бъде допълнена от сензори, които записват мълнии и в зависимост от акустичното забавяне, колата ще прецени колко далеч е бурята. Ще влязат в действие и сензори, измерващи скоростта на вятъра. Цялата тази информация ще бъде изпращана до контролния блок, който ще оценява ситуацията и ще затворя покрива, ако е необходимо.