Мотоциклет BMW, подписан и благословен от папата, продаден на търг за 156 000 евро

Мотоциклет BMW R 18 Transcontinental, подписан от папа Лъв XIV, бе продаден на търг в Монако за впечатляващите 156 000 евро. Събитието, организирано от RM Sotheby's, надмина всички очаквания, а събраните пари ще отидат в организацията Missio Austria за изграждане на училище в Мадагаскар.

Цялата история започва през септември 2025 г., когато мотоциклетната група Jesus Bikers пътува повече от хиляда километра от Германия до Рим, за да представи мотоциклета на Папата. На церемония, проведена на площад "Свети Петър", Папата благослови мотоциклета и постави подписа си върху резервоара за гориво, което го направи уникален екземпляр.

След това мотоциклетът беше изложен в BMW Welt в Мюнхен, преди да бъде продаден на търг.

BMW R 18 Transcontinental е мотор за дълги пътувания. Оборудван с двигател с обем 1802 куб. см, той предлага 91 к.с. при 4750 об/мин и 163 Нм въртящ момент.