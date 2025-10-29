Синдикатите излизат на протест срещу орязаната минимална заплата

Синдикатите излизат на протест срещу намеренията н а правителството да приеме по-ниска минимална заплата за 2025. По правило разписано в Кодекса на труда тя трябваше да е 620,20 евро от 1 януари. Правителството обаче чрез законопроекта за Държавното обществено осигуряване предлага по-нисък размер - 605 евро. Към този момент все още не е ясно как са стигнали до тази сума.

Протестът на КНСБ и КТ "Подкрепа" ще се проведе в петък пред сградата на Министерския съвет непосредствено преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъде обсъден Бюджет 2026.

"Протестът е заради несъгласието на двете синдикални организации с предвиденото намаляване на размера на минималната работна заплата от началото на 2026 г. и липсата на държавна политика по доходите. Очаква се да започне в 9 часа", пишат още синдикатите.