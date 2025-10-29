Отговори за еврото: Какво се случва с пенсиите и цените (Видео)

Как се гарантира, че въвеждането на еврото няма да доведе до необосновано повишаване на цените? Спазват ли търговците изискванията за двойно обозначаване? И как гражданите могат да следят ежедневно движението на цените в магазините?
Конкретните отговори на тези въпроси дава новият епизод на подкаста на Икономическия и социален съвет на Република България – „Въпросите с отговор".
Водещ на разговора е Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и член на Съвета от Група 2 (Синдикати). Негов гост е Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).
Вижте видеото