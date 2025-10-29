Отговори за еврото: Какво се случва с пенсиите и цените (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Как се гарантира, че въвеждането на еврото няма да доведе до необосновано повишаване на цените? Спазват ли търговците изискванията за двойно обозначаване? И как гражданите могат да следят ежедневно движението на цените в магазините?

Конкретните отговори на тези въпроси дава новият епизод на подкаста на Икономическия и социален съвет на Република България – „Въпросите с отговор".

Водещ на разговора е Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и член на Съвета от Група 2 (Синдикати). Негов гост е Александър Колячев, временно изпълняващ длъжността председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Вижте видеото