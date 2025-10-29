Асен Асенов: Имаме достатъчно горива в Държавния резерв, готови сме за намеса

България разполага с достатъчни количества горива, които да задоволят потребностите на бизнеса и гражданите за дълъг период от време. Това заяви пред БГНЕС Асен Асенов, председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси".

Съгласно Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, ДА „Държавен резерв и военновременни запаси" трябва да поддържа запаси за 90 дни, но следва да се има предвид, че дружествата разполагат и с оперативни резерви.

„Освен това отчитаните от нас запаси са предвидени при нулеви производство и внос, така че може да се каже, че страната разполага с достатъчни количества горива, които да задоволят потребностите на бизнеса и гражданите за дълъг период от време", уточни Асенов.

Законът предвижда поддържането на запаси, осигуряващи потреблението в страната за 90 дни, от които със средства от бюджета се създават 30 дни, а останалите 60 дни са за сметка на дружествата в страната, опериращи в този сектор.

„Отговорната за това институция е Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси", която подържа налични количествата, определени за държавата. Ежемесечен контрол агенцията извършва не само в собствените си бази, а и на количествата, определени за частния сектор", обясни председателят на Агенцията.

На въпрос дали се предвижда в предстоящите седмици до 21 ноември, когато правителството трябва да вземе генерално решение за рафинерията на „Лукойл" в Бургас, да се увеличи петролният резерв Асен Асенов отговори: „Към момента Агенцията не разполага с бюджет, който да позволи закупуването на нови количества, но при решение на правителството и отпускане на целеви средства сме в пълна готовност да закупим допълнителни такива".

Във връзка с наложените от САЩ санкции на руската петролна компания „Лукойл" и какви действия се предприемат от Държавния резерв той посочи, че са в постоянен контакт с Министерство на енергетиката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта и Агенция митници. „В директен контакт сме с всички частни оператори и са предприети всички необходими действия за въвеждане в действие на Плана за намеса, ако това се наложи", добави Асенов.

На 22 октомври САЩ наложиха санкции на най-голямата частна руска петролна компания „Лукойл", собственик на рафинерията „Нефтохим" в Бургас. Причината е продължаващата война на Русия в Украйна.

Министър-председателят Росен Желязков свика работно съвещание за набелязване на мерки след наложените санкции. Министърът на енергетиката Жечо Станков обяви, че към момента правителството има ясен план за действия относно „Лукойл" и доставките на нефт и нефтопродукти. „Аз като ресорен министър ще го задействам. Първо ще бъдат извършени проверка и мониторинг на запасите от гориво", каза той след проведеното работно съвещание.

В понеделник „Лукойл" съобщи, че възнамерява да продаде международните си активи. „Продажбата на активите се извършва съгласно лиценз за прекратяване на операции на OFAC. При необходимост компанията планира да подаде заявление за удължаване на лиценза, за да гарантира непрекъсната работа на международните си активи", се казва още в изявлението", се посочва в съобщение на компанията.

Европейската комисия също излезе с коментар по въпроса, в който се казва, че на този етап Брюксел не вижда непосредствена заплаха за сигурността на енергийните доставки в общността вследствие на наложените от САЩ санкции срещу руската петролна компания „Лукойл".