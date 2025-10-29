Създават ново държавно дружество "Иганово" за заводите за барут и боеприпаси с "Райнметал"

Създава се еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Иганово" ЕАД. То ще има за задача да реализира стратегическата концепция за изграждане на завод за производство на барут и заряди и завод за 155 мм боеприпаси. Това решение е взело правителството на заседанието си в сряда, след като във вторник германската "Райнметал" и ВМЗ-Сопот подписаха договора за създаването на съвместните предприятия. днес. Предвижда се държавното дружество да бъде създадено с първоначален капитал в размер на 50 000 лева и да е към Министерството на икономиката.

Очаква се така да се осигури централизирано управление на инвестиционния процес, ефективно използване на наличните ресурси и прилагане на най-високи стандарти за безопасност, технологична надеждност и контрол на крайното предназначение на продукцията.

Чрез прилагането на вътрешнокомпенсирани промени не се увеличава общият размер на разходите по бюджета на министерството, а се постига пренасочване на ресурси от по-малко приоритетни дейности към стратегическа инициатива от национално и европейско значение. По този начин се осигурява финансова гъвкавост и ефективност при управлението на публичните средства, без допълнителна фискална тежест върху държавния бюджет.

Предоставените по постановлението средства ще позволят реално учредяване на дружеството, регистрацията му по реда на Търговския закон и извършване на първоначалните организационни, правни и подготвителни дейности, свързани със стартирането на проекта.