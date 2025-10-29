ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След решението на съда на ЕС: връзват формулата за...

Уолстрийт откри поредна сесия на рекордно високи нива

Уолстрийт СНИМКА: Pixabay

Основните индекси на Уолстрийт откриха поредна сесия на рекордно високи нива. Акциите на технологичния гигант "Енвидиа" (Nvidia) стана първата компания в света, чиято пазарна оценка надмина 5 трилиона долара, докато инвеститорите очакват най-новото решение на Управлението за федерален резерв за лихвите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши с 214,78 пункта или  0,45 на сто до 47 921,15 пункта, а широкообхватният S&P 500 нарасна с 19,96 пункта или 0,29 на сто до 6910,12 пункта малко след откриването на търговията.

Технологичният Nasdaq Composite добави 150,62 пункта или 0,63 на сто до 23 978,12 пункта.

Акциите на "Енвидиа" скочиха с 4,5 на сто, преминавайки прага от 5 трилиона долара за първи път, след като главният изпълнителен директор Дженсън Хуан обяви поръчки към компанията за чипове за изкуствен интелект на стойност 500 милиарда долара и планове за изграждане на седем суперкомпютъра за американското правителство.

Книжата на "Енвидиа" са поскъпнали с около 50 на сто от началото на годината.

Акциите на "Боинг" (Boeing) изтриха 3 на сто от стойността си, тъй като  американският самолетостроител обяви разходи в размер на близо 5 милиарда долара, свързани със забавяния по програмата за пускането на модела 777X.

