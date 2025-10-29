ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След решението на съда на ЕС: връзват формулата за...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21606488 www.24chasa.bg

След решението на съда на ЕС: връзват формулата за парното с класа енергийна ефективност на сградата

1168
Зам.-министърът на енергетиката Красимир Ненов и представители на топлоснабдителния бранш обсъждат как прозрачно да се смятат общите части. СНИМКА:МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
  • На експертна среща в Министерството на енергетиката бяха обсъдени варианти за промяна на формулата за сградна инсталация
  • Заместник-министър Красимир Ненов: Ще предложим балансирано решение, с което да гарантираме справедливи сметки за парно за българските граждани

На експертна среща в Министерството на енергетиката с топлофикационни дружества и фирми за дялово разпределение бяха обсъдени варианти за изход от ситуацията, при която на прага на новия отоплителен сезон Съдът на ЕС отмени формулата за изчисляване на сградна инсталация в топлофицирани сгради.

Участниците в разговора се обединиха около необходимостта да бъде намерено бързо решение, което да запълни правния вакуум, без да бъдат ощетявани нито потребителите, нито производителите на топлинна енергия, се казва в съобщението на министерството. 

„Ще предложим балансирано решение, с което да гарантираме справедливи сметки за парно за българските граждани", посочи зам.-министърът на енергетиката Красимир Ненов, под чието ръководство се проведе срещата.

Тъй като съдебното решение посочва, че оспорваната формула не отчита параметри, свързани със специфични характеристики на сградите, на срещата бе предложено изчисляването на сградната инсталация да бъде обвързано с класа енергийна ефективност на сградата. С това ще се въведе по-ясен и разбираем механизъм, което, от своя страна, се очаква да повиши доверието на потребителите.

Очаква се на нова работна среща през следващите дни да бъде предложен работещ вариант на решение.

Зам.-министърът на енергетиката Красимир Ненов и представители на топлоснабдителния бранш обсъждат как прозрачно да се смятат общите части. СНИМКА:МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)