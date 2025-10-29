България засилва присъствието си на германския туристически пазар с фокус върху здравния туризъм

Министерството на туризма и BUBSPA представиха България като целогодишна дестинация за здравен и СПА туризъм във Франкфурт

На 28 октомври 2025 г. Министерството на туризма на Република България, Генералното консулство на Република България във Франкфурт на Майн и Българският съюз по балнеология и СПА туризъм (BUBSPA) проведоха във Франкфурт, Германия целево информационно събитие под надслов „България – позната и непозната. Една мечтана дестинация се представя", което постави акцент върху богатството и потенциала на страната ни като дестинация за 365 дни здравен туризъм.

Събитието събра над 50 гости от Германия, специализирана публика, представители на туристическия бранш, туроператорски агенции, самолетни компании, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, организации, журналисти. Участие взеха и дипломати от генералните консулства в Германия на Китайската Народна Република и Тайван.

Форумът беше открит от Генералния консул на Република България във Франкфурт Диана Попова, а ключовата презентация на тема „България: Страната-мечта за балнеология и уелнес туризъм" бе изнесена от посланика на Български съюз по балнеология и СПА туризъм д-р Меглена Плугчиева. Участниците бяха поздравени от името на министъра на туризма на Република България г-н Мирослав Боршош, както и от д-р Сийка Кацарова – председател на Български съюз по балнеология и СПА туризъм и президент на Европейската СПА Асоциация.

„Събития като това във Франкфурт показват, че България е конкурентоспособна и модерна туристическа дестинация. Работим целенасочено за утвърждаване на страната ни като европейски център на здравния и СПА туризма – сектор, който съчетава традиция, качество и устойчиво развитие", заяви министър Мирослав Боршош.

Участие в официалното откриване взе и туристическото аташе на Министерство на туризма в Германия, Тихомир Патарински.

Специален гост-лектор беше Андре Белван (собственик на германска туристическа агенция), който сподели своя 44-годишен опит и впечатления за България в презентацията си „Моята България".

Д-р Митко Василев – член на Управителния съвет на Български съюз по балнеология и СПА туризъм, беше модератор на събитието, като в програмата от българска страна се включиха с кратки презентации представители на Община Варна, Община Хисаря, к.к. Албена, к.к. Св. Св. Константин и Елена и други.

Събитието приключи с множество въпроси и оживена дискусия.

Германия е от стратегическо значение за българския здравен туризъм след включването на страната ни през 2019 г. в списъка на държавите, в които Германската Асоциация на здравноосигурителните каси признава и възстановява разходите за профилактика и рехабилитация.

Целевото информационно събитие във Франкфурт е продължение на активните усилия на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, подкрепен от Министерство на туризма на Република България за популяризиране на страната ни на германския пазар, надграждайки успешните информационни събития в Берлин и Мюнхен по-рано през годината.