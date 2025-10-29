ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21607153 www.24chasa.bg

ЕС търси заедно с Китай спешни решения на кризата около Nexperia

1264
СНИМКА: Pixabay

Европейската комисия увери днес, че търси "спешни решения" заедно с Китай по отношение на потенциалния недостиг на електронни компоненти, произвеждани от "Некспериа" (Nexperia), който предизвиква сериозни опасения в европейската индустрия, предаде Франс прес.

"Некспериа" се оказа в центъра на конфликт между Китай и Нидерландия, който повдига опасения сред автомобилостроителите за спиране на производството в Европа.

Базираната в Нидерландия компания беше придобита през 2018 г. от китайско дружество, но в края на септември, позовавайки се на причини, свързани с националната сигурност, нидерландското правителство де факто пое контрола върху "Некспериа".

Пекин забрани реекспорта на продуктите на компанията от Китай към Европа, което бързо предизвика тревога сред автомобилните производители, които масово използват чипове на "Некспериа" в своите електронни системи.

Европейската комисия потвърди, че е "в контакт" с Китай и Нидерландия и търси "спешни решения" на тази криза.

"Целта е да се намери бързо решение на проблем, който, както знаете, е много сериозен и предизвика много опасения в европейската индустрия", увери Олоф Гил, говорител на Комисията, цитиран от БТА. 

Ако конфликтът между Нидерландия и Китай продължи, то производството на автомобили в Европа е пряко застрашено, предупреди днес Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA).

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)