Продават “Интерпред”, купувач е фирма на бивш кмет на Раковски

Новият собственик е дружество, учредено специално за придобиване на първата бизнес сграда у нас

“Интерпред” ще има нов собственик. Сделката за първата офис сграда в София е обявена пред Комисията за защита на конкуренцията.

Тя е между дружествата “Интерпред - Световен Търговски Център София” и “Ес Джи Алфа Инвест”. Дейността на второто е проектиране, строителство и продажба на недвижими имоти.

Според съобщението на КЗК от 28 октомври не се очаква операцията да окаже въздействие на пазара. Комисията не дава други подробности.

Според Търговския регистър “Ес Джи Алфа Инвест” е учредено на 12 септември тази година с 50 хил. лв. капитал. Седалището му е в “Резиденшъл парк Пловдив”, а едноличен собственик е “Ес Джи Прайм Инвест”. То е учредено месец по-рано, като собственик с 99,99% дял е Иван Антонов.

Същият е представител и на “Ес Джи Алфа Инвест”, като влиза и в съвета на директорите заедно с Виктор Цонев и Борислав Моравенов. Тримата участват в управлението и на друга компания - “Ес Джи Инвест-1”, която пък седи зад големия жилищен комплекс в Пловдив “Резиденшъл парк”.

До 2019 г. Иван Антонов и Виктор Цонев са били членове на съвета на директорите и на “Инса ойл холдинг”. Антонов дори е бил негов едноличен собственик за няколко месеца. А преди години - между 2009 и 2013 г., той е бил кмет на община Раковски.

“Интерпред” се намира в близост до метростанция “Жолио Кюри” в столичния район “Изгрев”. В момента търговското дружество е собственост на италианеца Едоардо Миролио, който купува сградата през 2002 г. чрез регистрираното в Люксембург Б.Р.Е. През 2019 г. Миролио придобива още две офис сгради в София - “Интерпред Цар Борис” и “Интерпред Бояна”.

Последният отчет в Търговския регистър за 2024 г. показва, че приходите на “Интерпред - Световен Търговски Център” възлизат на 6,8 млн. лв., а нетната печалба - на 1,9 млн. лв.

Едоардо Миролио развива и други бизнеси у нас - той държи магазините за мода “Дика”, както и “Винарска изба Едоардо Миролио”.

Според сайта на “Интерпред” това е първата бизнес сграда в България, построена през 80-те години на ХХ в. Тя има 12 надземни и 3 подземни етажа, разположени в две крила с обща разгъната застроена площ 33 589 кв. м. Отдаваемата площ е 17 600 кв. м, а помещаваща офис площи – 15 250 кв. м. Зданието разполага и с ресторант, винарна, столова с кафе-бар и панорамен бар – общо 1200 кв. м, и зали с обща площ от 1150 кв. м.

