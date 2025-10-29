Държавата създава дружество, което да построи заводите на ВМЗ и “Райнметал” (Обзор)

Годишният капацитет ще е 100 хил. снаряда, 150 хил. заряда и 1300 т барут

Държавата създава ново еднолично акционерно дружество “Иганово” ЕАД, което ще има задачата да изгради двата завода - за барут и за боеприпаси, на “Райнметал” и ВМЗ - Сопот.

Решението е взето на правителственото заседание в сряда. На новото държавно дружество се дава възмездно безсрочно право на строеж върху недвижими имоти, собственост на ВМЗ.

Първоначалният капитал ще е в размер на 50 хил. лв., изцяло внесен от държавата чрез министъра на икономиката и индустрията. Това няма да се отрази на държавния бюджет, а средствата ще се пренасочат от по-малко приоритетни дейности на икономическото министерство.

Целта на учредяването на новото дружество е да се намали зависимостта от външни доставчици за критични елементи от отбранителната логистика, да се повиши готовността за осигуряване на националните нужди в кризи, да се стимулира местната индустрия, както и да се открият нови възможности за партньорства с европейски производители, е записано в решенията на Министерския съвет.

Всъщност така ще се избегне възлагане на обществени поръчки за изграждане на заводите, което ще спести време. “Можем да изпълним проекта за 14 месеца”, каза изпълнителният директор на “Райнметал” при подписването на договор за създаване на съвместно дружество с ВМЗ - Сопот.

Именно военният завод ще влезе в общия проект. Той ще притежава 49%, а германският производител на оръжие - 51%. Разпределението на собствеността се потвърждава от публикация на “Райнметал” на профила в платформата “Линкедин”. Производството ще се разположи на терен с големина около 100 хектара и се очаква да разкрие близо 1000 работни места. Годишният капацитет ще бъде около 100 хил. снаряда и 150 хил. заряда. В допълнение ще се произвеждат 1300 тона барут. Очаква се производството да започне през 2027 г., а от 2028 г. - и на енергийни материали.

