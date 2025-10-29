ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното гласуване в Народното събрание Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

На заседание Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.,  съобщиха от института. 

В проектозакона са отразени параметрите на предвидените за следващата година социалноосигурителни политики в страната. В изпълнение на своите правомощия по Кодекса за социално осигуряване членовете на съвета се запознаха със заложените в документа законови промени и подкрепиха направените предложения, се посочва още в съобщението.

Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното гласуване в Народното събрание, съобщи БТА. 

В бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) няма никаква амбиция за борба със сивата икономика по линия на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и по групи професии, каза пред журналисти днес председателят на Надзорния съвет на НОИ Ася Гонева.

По-рано днес от КНСБ и КТ "Подкрепа" обявиха протестна акция пред Министерския съвет в петък, когато се очаква да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

