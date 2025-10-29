Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На заседание Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., съобщиха от института.

В проектозакона са отразени параметрите на предвидените за следващата година социалноосигурителни политики в страната. В изпълнение на своите правомощия по Кодекса за социално осигуряване членовете на съвета се запознаха със заложените в документа законови промени и подкрепиха направените предложения, се посочва още в съобщението.

Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното гласуване в Народното събрание, съобщи БТА.

В бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) няма никаква амбиция за борба със сивата икономика по линия на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и по групи професии, каза пред журналисти днес председателят на Надзорния съвет на НОИ Ася Гонева.

По-рано днес от КНСБ и КТ "Подкрепа" обявиха протестна акция пред Министерския съвет в петък, когато се очаква да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.