Mazda възражда своя роторен двигател в нов plug-in хибрид

Георги Луканов

[email protected]

1876
Mazda Vision X-Coupe Concept. Снимка: Mazda

Mazda представи два прототипа на салона в Токио, наречени Vision X-Coupе и Vision X-Compact. Първият е в стила на гранд турър, докато вторият има за цел да бъде решение за градска мобилност и е дори по-малък от сегашната Mazda 2, която познаваме.

Куупето концепт напомня за легендарния RX-7, спортния автомобил с роторен двигател, който японците произвеждаха между седемдесетте години и началото на това хилядолетие.

Този Vision X-Coupe е оборудван с турбокомпресор и двуроторен мотор като основен задвижващ агрегат, точно както легендарният 13B двигател в RX-7. Разликата обаче е, че е plug-in хибрид, разчитащ на електрически мотор и батерия, за да постигне необходимата екологичност.

Според официални данни, тази система развива 510 к.с. и има общ пробег от приблизително 800 км, използвайки както двигателя, така и батерията. В електрически режим колата може да измине до 160 км.

Друга иновация от Mazda е комбинацията от въглеродно неутрално гориво с микроводорасли на Mazda Mobile Carbon Capture, способни да улавят CO2, за да намалят допълнително количеството газ, отделян в атмосферата.

Mazda Vision X-Coupe Concept. Снимка: Mazda
