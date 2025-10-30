Прототип на най-продавания модел в света

Toyota Corolla Concept е концептуален автомобил, който предлага поглед към бъдещето на най-продавания модел в света в историята. Тази кола, представена на Japan Mobility Show 2025, показва ключовите характеристики на следващото поколение Toyota Corolla.

Прототипът има много футуристичен вид с ъгловати форми и остри линии. Този концептуален автомобил е с каросерия тип седан. Така бъдещето поколение на Corolla също ще е с пет врати, тъй като в световен мащаб, за разлика от Европа, седанът продължава де е много популярен. Следващото поколение на Corolla, което е номер 13, ще запази тази опция, наред с каросерията хечбек (5 врати) и Touring Sports (комби).

Corolla Concept е проектирана да се предлага с различни двигатели и конфигурации, подходящи за различните пазари. Този концептуален модел може да използва самозареждащи се хибридни (HEV) двигатели, plug-in хибриди (PHEV). Марката не е изключила възможността колата да се превърне в електрически автомобил с батерии (BEV), както и възможност да остане само с бензинов двигател.

Тринадесетото поколение на Corolla ще дойде съвсем скоро. Ако всичко върви по план, ще направи своя публичен дебют през следващата година, съвпадайки с 60-годишнината на този модел, който бе представен за първи път през 1966-а.