Германия обмисля да национализира "Роснефт"

Американските санкции срещу руската петролна компания "Роснефт" отново подновиха дискусиите в Германия относно възможността за национализиране на бизнеса на компанията в страната, включително рафинерия, от която Берлин зависи за по-голямата част от горивото си, съобщиха за Ройтерс двама запознати с преговорите източници, цитирани от "Медиапул".

Ситуацията подчертава сложната мрежа, която свързва Германия с Русия, страна, която десетилетия наред доставяше енергия на индустриалната сила на Европа до началото на войната в Украйна.

Американското министерство на финансите съобщи в сряда, че е издало лиценз, освобождаващ германския клон на "Роснефт" от санкциите до април 2026 г.

Осигуряването на постоянно изключение остава предпочитаният вариант на Берлин, но германските власти също така разглеждат възможността да конфискуват активите и да ги продадат на чуждестранен инвеститор, заявиха двамата източници.

Говорител на германското министерство на икономиката потвърди, че е получено писмо от Съединените щати, което ще служи като "временно решение".

Германското подразделение на "Роснефт" притежава контролния дял в нефтената рафинерия в Шведт, която снабдява по-голямата част от Берлин с гориво, включително летището, бензиностанциите в източна Германия и основни суровини за местната химическа индустрия.

Компанията има дялове и в рафинериите MiRo и Bayernoil.

След руската инвазия в Украйна през 2022 г. тези активи бяха поставени под доверително управление, което даде на германското правителство контрол върху тях. Това решение наруши дългогодишните енергийни връзки между Берлин и Москва.

Доверителното управление се подновява на всеки шест месеца, но може да бъде отменено от съда, тъй като при всяко подновяване се разглежда законовата основа на мярката, която първоначално е била временна и извънредна.

Досега Берлин се въздържаше от окончателно конфискуване на активите на "Роснефт" в страната поради опасения, че ще трябва да плати обезщетение на Москва.

Руските медии оценяват германските активи на "Роснефт" на около 7 милиарда долара, макар че според един от двамата източници реалната стойност може да е по-малко от половината от тази сума. Москва предупреди Европа, че е против срещу национализация или отчуждаване на нейна собственост. Германски компании с фабрики и други инвестиции в Русия биха могли да понесат ответни мерки от Кремъл.

"Роснефт" се опитва да продаде германския си бизнес от март 2024 г., но без успех. Компанията не отговори на запитване за коментар в сряда.

Михаел Келнер, депутат от партията "Зелени" в германския парламент, който в предишното коалиционно правителство отговаряше за надзора върху дейността на Роснефт, призова правителството да национализира бизнеса.

"Той е от системно значение за Германия," каза Келнер пред Ройтерс.

"Правителството трябва да национализира германските активи на "Роснефт", за да гарантира сигурност за тяхното бъдеще."

Келнер посочи, че още по време на участието си в правителството е искал национализация и че Катар и Казахстан са проявили интерес към покупка на активите през 2024 г. Не е ясно обаче дали тези страни все още са заинтересовани.

Преди Германия купуваше петрол директно от Русия. Сега Роснефт Германия купува петрол от Казахстан, но Русия контролира тръбопровода, по който той се доставя.