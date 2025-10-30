Санкциите срещу „Лукойл“ към момента не засягат зареждането на самолети с гориво в Кишинев.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гражданската авиационна администрация на Молдова (CAA) следи въздействието на международните санкции върху доставчика на гориво „Лукойл“, отбелязвайки, че операциите на летище Кишинев протичат нормално, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС, цитирана от БТА.

Институцията е официално уведомена за ограничителните мерки, наложени от Съединените щати и Обединеното кралство, които ще влязат в сила от 21 ноември 2025 г., насочени към организации на компанията „Лукойл“, включително за сектора на гражданската авиация.

ССА уточнява, че в момента операциите по зареждане с гориво на самолетите се извършват нормално, без никакви прекъсвания на летателната дейност на международното летище в Кишинев.

„Ние сме в постоянна връзка с администрацията на летището, доставчиците на услуги за обслужване и авиокомпаниите, за да гарантираме, че всички дейности се извършват безопасно и непрекъснато“, заявяват от ССА.

В същото време всички авиокомпании са информирани за настоящата ситуация и активно сътрудничат с властите, за да предотвратят всякакво отрицателно въздействие върху пътниците или графика на полетите.

ССА подчертава, че се анализират превантивни мерки, за да се гарантира непрекъснатостта на доставките на авиационно гориво, в случай че санкциите засегнат настоящата верига за доставки.

„Ще продължим публично да съобщаваме съответните развития и да гарантираме стабилното функциониране на националната авиационна система, безопасно и в съответствие с международните стандарти“, добавят от ССА.

Министерството на финансите на Съединените щати обяви миналата седмица санкции срещу руските петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“, за да намали способността на Москва да финансира войната си срещу Украйна.

Малко след обявяването на решението, Националната агенция за енергийно регулиране на Молдова (ANRE) информира, че анализира ефектите от санкциите, както и потенциалното им въздействие върху пазара на петролни продукти в Молдова.