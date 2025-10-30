ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Западният печат за намерението на Тръмп да сложи к...

Богдан Богданов: Проблем е разпределянето на ресурсите в бюджета

Важно е как се преразпределя този държавен ресурс по всички политики и критиките ни са там. Проблемът е, че все повече се вдигат разходите на бизнеса, включително пенсионните вноски.

Това каза бившият министър на икономиката и настоящ депутат от ПП-ДБ Богдан Богданов в коментар на първите информации, които се появиха по предстоящия бюджет на държавата за 2026 г. пред Нова тв.

Допълнителните разходи в момента - както за работещите, така и за бизнеса, не са оправдани. Големият въпрос е как се разпределят ресурсите - защо се орязват едни разходи като майчинските, а се вдигат други. Откъде се получава дефицитът? Къде отиват парите за проекти? Тази година това правителство изтегли повече заеми, отколкото са изтеглили последните три правителства, коментира Богданов. И отново изтъкна, че е важно какво е разпределението.

Другият проблем е, че бизнесът в момента изнемогва откъм кадри и внася работна ръка от чужбина, допълни той.

Според него решението за "Лукойл" е държавата да поеме контрол над рафинерията, а след това да търси нов инвеститор.

