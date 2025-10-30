ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любослав Костов: Съмнявам се по-ниската минимална заплата да е само за 2026 г.

Любослав Костов Кадър: БНТ

"Развързваме минималната от средната заплата и се отказваме от едни 120 евро за едни 2-3 години напред. Съмнявам се това да важи само за 2026 г.", това каза в предаването "Денят започва" по БНТ главният икономист на КНСБ Любослав Костов по повод заложената в бюджета минимална заплата за 2026 г. 

"ДДС-тата за ресторантите ги свалиха само за 2020 г. и после 4 години се борихме да ги върнем", припомни той. 

Относно увеличение на осигуровките Костов каза, че не е изненадващо. 

"Предложихме 10 начина, за да съберем дефицита. Бизнесът плаща най-ниските данъци в цяла Европа. Ръстът на максималния осигурителен доход ще го подкрепим", каза още той. 

"Министърът на труда си изпълни закона, а към г-жа Теменужка Петкова е въпросът. Защо министерството на финансите реши да наруши закона?", попита икономистът. 

