Политолози: Бюджетът може да разклати сериозно управлението

Бюджетът навсякъде по света се приема като най-големия вот на доверие към правителството, така че безспорно той е голямо изпитания към самата коалиция като цяла. Защото напреженията вървят по две линии - вътрешно-коалиционна, където се сблъскват по-десните виждания на ГЕРБ за спестовност за дефицита и желанията на БСП за повече социални харчове. От друга страна, имаме отношения на общество и власт. В едно общество, в което бяха нагнетени толкова много страхове от високите цени, властта трябва да успокои тези страхове през бюджета. Тук е голямата разлика между това да си икономист и да даваш съвети, и да си политик и да поемеш отговорност да определиш посоката на едно общество.

Това коментира политологът Цветанка Андреева пред Нова тв.

Недоволството ще расте, защото през последните месеци управляващите не можаха да изработят ясен план, по който да комуникират въпросите, свързани с бюджета, както с бизнеса, така и със синдикатите. Когато се опитваш да направиш реформи, трябва да бъде осигурена обществена коалиция, която да подкрепи. А в случая бюджетът се внася в последния момент, без да е консултиран с бизнеса и синдикатите. Така че този бюджет може да разклати сериозно управлението. Синдикатите се готвят да протестират, но можем да видим недоволство по сектори, каза политологът Милен Любенов.

Минавайки през този рубикон, включително с механизма за ротация на председателите, тази коалиция излезе много по-силна. Включително през съюза с ДПС. И смятам, че държавата ще има бюджет, има кой да носи политическа отговорност, коментира още Андреева.

Последиците от това упражнения с ротацията чисто политически са няколко. На първо място, виждаме отслабена БСП с отстъпването на председателския пост в НС. Те не се чувстват унижени от гледна точка на ръководството на партията, но сред структурите има голямо недоволство. От друга страна, влиянието на ДПС все повече се официализира и това беше първата стъпка преди официализирането на тази коалиция. В момента управляват 4 партии, но най-голямата тежест и отговорност е на ГЕРБ и затова те ще носят най-големите негативи от вътрешните дисбаланси в това управление, каза още Любенов.

Досега няма нито един корупционен скандал, който да разклати сериозно властта, въпреки всичките обвинения, каза още Андреева. Според нея Гроздан Караджов е един от силните министри в този кабинет. Гледаме функционално как се движи властта, а не какво говори опозицията, допълни тя.