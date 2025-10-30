Симеон Дянков: Може да има промени в бюджета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Има голям шанс да има промени в бюджета, преди да влезе в зала. Винаги има спорове около него, но в такава коалиция се дава възможност да се оправят нещата. Предполагам, че темата за минималната работна заплата ще се изчисти", това каза в предаването "Денят започва" по БНТ председателят на Фискалния съвет на България Симеон Дянков.

По думите му дефицитът е много по-голям от 3% и 2027 г. България ще влезе в процедура за свръхдефицит.

"Който най-много се оплаква, на него му увеличават заплатата. Това е проблем занапред", каза още той.

Според него за в бъдеще няма как да се крият изкривявания в бюджета.

"Бюджет 2026 ще се разглежда и в Брюксел. Фискалният съвет пишем мнение към ЕК и ЕЦБ", поясни той.