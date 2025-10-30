Приятел на Владимир Путин е истинският купувач на "Лукойл"

Тимченко е и акционер в Bank Rossiya, считана за личната банка на висши държавни служители на Руската федерация

Дългогодишен приятел на руския президент Владимир Путин е истинският купувач на компанията "Лукойл".

Генади Тимченко е описван като един от дългогодишните приятели на Путин и негово доверено лице. Тимченко е и шестият най-богат олигарх в Русия - богатството му се оценява на над 70 млн. долара.

Той е съосновател на мултинационалната компания „Гънвор", която е и една от най-големите търговски компании за суров петрол. Доскоро тя търгуваше с голяма част от руския петрол.

Тимченко е и акционер в Bank Rossiya, считана за личната банка на висши държавни служители на Руската федерация, посочват в публичния регистър Russian Asset Tracker на Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност. Банката беше санкционирана за подпомагане на дестабилизацията на Украйна и присъединяването на Крим към Русия.

Циркулират слухове, че Тимченко е финансово свързан с Путин. Според Министерството на финансите на САЩ, което го санкционира за тези връзки през 2014 г., „дейността на Тимченко в енергийния сектор е пряко свързана с Путин. Путин има инвестиции в „Гънвор" и може да има достъп до средствата на компанията.

На 30 октомври "Лукойл" обяви в изявление на официалния си сайт, че е получила предложение от мултинационалната компания „Гънвор" за придобиване на нейните международни активи, като съобщи, че основните условия на сделката вече са предварително договорени между двете страни.

В официалното съобщение на страницата на "Лукойл" се посочва, че продажбата на международните активи се налага заради въведени "ограничителни мерки" от някои държави, без да се посочва кои, но става дума за санкциите на САЩ.

"Гънвор" е регистрирана в Кипър. Представителството на компанията е в Женева. Тя има има търговски представителства и в Сингапур, Хюстън, Стамфорд, Лондон, Калгари и Дубай, както и мрежа от представителства по целия свят.

Компанията, основана през 2000 г., е четвъртият по големина търговец на суров петрол в света след "Гленкор", "Витол" и "Tрафигура".