Френската икономика ускорява ръста си до 0,5 на сто през третото тримесечие

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Франция се увеличи с 0,5 на сто през периода юли - септември спрямо предходното, второто тримесечие на 2025 г., когато ръстът бе 0,3 на сто. Това показва предварителна оценка на Националния статистически институт (Insee), предаде Франс прес.

Статистическият институт на Франция очакваше икономиката на страната да нарасне с 0,3 на сто през третото тримесечие, със същия темп както през периода април-юни, след ръст от 0,1 на сто през първото тримесечие на годината, пише БТА.

Данните предполагат, че Франция може да надмине очаквания от правителството ръст на БВП от 0,7 на сто тази година.

"Въпреки политическите сътресения и международната несигурност, нашите компании инвестират, изнасят и развиват страната", заяви министърът на финансите Ролан Лескюр в изявление.

"Бързото приемане на бюджет, който запазва доверието на бизнеса и домакинствата, ще бъде от решаващо значение за поддържането на този импулс", добави той.

Бюджетът за 2026 г. се обсъжда в Националното събрание (долната камара на френския парламент), където правителството на президента Макрон няма мнозинство и все още съществува заплаха от вот на недоверие.

Дебатите се фокусират върху облагането с по-високи данъци за най-богатите жители на страната, което Социалистическата партия настоява да бъде включено в бюджета като условие за подкрепата им, след като вече успяха да постигнат отлагане на планираната пенсионна реформа.

Въпреки нестабилната вътрешна политическа обстановка и търговското напрежение със САЩ, френската икономика се е възползвала от ускоряване на износа през третото тримесечие, особено в аерокосмическия сектор.

Тъй като вносът е намалял, приносът на външната търговия към растежа на БВП е достигнал 0,9 процентни пункта.

Инвестициите са се възстановили с 0,4 на сто (след като през предишния тримесечен период останаха без промяна), водени от бизнес инвестициите с ръст от 0,9 на сто, докато тези на домакинствата са се понижили с 0,4 на сто.

Традиционният двигател на растежа - потреблението на домакинствата е нараснало слабо - с 0,1 на сто, което е идентичен темп като през предходното тримесечие.

Спадът на потреблението на храни е бил компенсиран от възстановяване на енергийното потребление.

Доходността на 10-годишните френски държавни облигации се повиши с 2 пункта до 3,423 на сто след обявяването на данните.