"Пума" закрива 900 работни места в световен мащаб, тъй като продажбите на компанията продължават да спадат

Уникалната обувка на “Пума”

Германската компания за спортни стоки "Пума" (Puma) обяви днес, че ще съкрати до края на 2026 г. допълнително 13 на сто от работната си сила в световен мащаб, което се равнява на приблизително 900 служители, тъй като продажбите на компанията продължават да намаляват, предаде Ройтерс.

Компанията вече съкрати 500 позиции от глобалната си работна сила тази година като част от програма за намаляване на разходите, обявена през март, предаде БТА.

"Пума" обяви, че ще разшири тази програма в опит да подобри представянето си под ръководството на новия главен изпълнителен директор Артур Хьолд.

Компанията е засегната от по-слабото търсене на продуктите ѝ, както и от въздействието на митата върху внос в САЩ.

За третото тримесечие компанията отчете спад на продажбите с 10,4 на сто (на коригирана основа спрямо валутните курсове) до 1,96 милиарда евро (2,29 милиарда долара), малко под очакванията на анализаторите за 1,98 милиарда евро, според анкета, проведена от самата компания.

Германската компания очаква да се върне към ръст на продажбите през 2027 година.

