Яхтеното пристанище в Стария град се трансформира в многофункционален комплекс с РЗП 32 350 кв.м

Основателят на GemCorp Атанас Бостанджиев обявява мащабна инвестиционна програма за развитие на инфраструктурата и туризма по Южното Черноморие. Флагман на инициативата е Marina Sozopol – първи по рода си комплекс, в който по предварителни оценки ще бъдат инвестирани близо €75 млн. Проектът предвижда разширение на съществуващото яхтено пристанище в южната му част с още 250 стоянки, което ще го превърне в най-голямата марина на Черно море.

Функционална програма и обхват

На територия с разгъната застроена площ 32 350 кв.м ще бъдат реализирани: ултралуксозен хотел със 75 стаи, 4 тематични гурме ресторанта, кафе-сладкарници и впечатляваща търговска зона. Водят се преговори с водещи хотелски, ресторантьорски и премиум модни брандове. Предвиден е и модерен информационен център за историята и съвременните перспективи на Созопол, който ще предоставя и административни услуги на високо ниво.

Обществен ефект

Проектът има потенциал да позиционира града сред най-атрактивните световни дестинации, съчетаващи история, природни дадености и съвременен туризъм. Стопанският живот ще изживее подем не само в града, а и по цялото Южно Черноморие.Инициативата е предпоставка за развитие на множество съпътстващи икономически дейности, и то целогодишно, коментираха местни жители.

Подобни марини има изградени в Черна гора, в гръцкия курорт Сани и в Бодрум, Турция. Именно заради такъв тип съоръжения туризмът там процъфтява, привличат се висок клас посетители, заетостта расте, а обликът на крайбрежията се подобрява неимоверно, сочи статистиката в бранша.

Автори, изпълнение и партньори

Автор на архитектурната концепция е арх. Светослав Станиславов и екипът на STARH – носители на международни награди и отличия като Architecture MasterPrize, Architizer A+ Awards, World Architecture Festival (WAF), Archello Awards, AZURE/AZ Awards, IDA Design Awards, A’ Design Award, BigSEE и др.

За пилотното фундиране са привлечени лидерите в бранша „Главболгарстрой“ и „Дрилекс“. За главен изпълнител на Marina Port Sozopol е избрана фирма „Елит Билдинг“ на арх. Иво Диков. Подизпълнителите са подбрани след прецизен конкурс с участие на десетки мултинационални компании. Използваните материали са с безупречно качество и доставени от утвърдени производители, подчертават от страна на инвеститора.

Архитектурен образ и среда

Комплексът е издържан в средиземноморски стил, навяващ асоциации с цикладската архитектура. Белите фасади и ритмичните геометрични обеми създават усещане за светлина и простор. Ландшафтната концепция включва маслинови дръвчета, лавандула и богато озеленяване, подчертаващи естествения характер на средата. От въздуха комплексът се вписва в контекста на марината със своята белота и лекота.

Социална отговорност и клубен живот

Marina Sozopol интегрира социална инфраструктура, многофункционална зала, яхтени и спортни клубове, заведения и множество малки търговски обекти, организирани в рекреационна зона. Проектът предвижда подкрепа за морските клубове и детско-юношеското развитие, чрез предоставяне на пространства за срещи, обучения и събития.

Дизайнерска философия

Архитектурният език стъпва на минималистични, меки и аморфни форми и на естествени материали – бяла мазилка, камък и дърво – които възстановяват връзката с природата и създават усещане за спокойствие и баланс.

Инвеститор с визия

Освен с инвестиции в САЩ, Близкия изток и Африка, където е привлякъл значителен капитал за развиващи се пазари, Атанас Бостанджиев е разпознаван и с филантропски инициативи и корпоративна социална отговорност. Амбицията му България да бъде още по-добро място за живот и бизнес намира израз в Marina Sozopol – първи от серия проекти, насочени към родната икономика.