ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Товарно камионче показва реклами, използвайки слън...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21611965 www.24chasa.bg

Товарно камионче показва реклами, използвайки слънчева енергия

Георги Луканов

[email protected]

864
Ari 458 със слънчеви панели на покрива и дигитални рекламни табла отстрани. Снимка: Ari Motor

Ari Motors представи прототип на товарното камионче 458, оборудвано със слънчеви клетки на покрива. Два 150-ватови слънчеви панела от Opes Solar Mobility от германския Зенкау захранват два големи LED дисплея за рекламни съобщения, интегрирани в страничните стени на малкия електрически ван за доставка.

Слънчевите панели генерират достатъчно енергия, за да работят дисплеите непрекъснато, без да се влияе на пробега на автомобила. Това гарантира, че енергията на батерията на задвижването остава изцяло налична за задвижване.

Умните LED дисплеи могат да се управляват в реално време чрез централен уеб портал и да се използват за показване на персонализирано съдържание - за реклама, услуги за доставка или мобилна комуникация.

Ari 458 със слънчеви панели на покрива и дигитални рекламни табла отстрани. Снимка: Ari Motor
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)