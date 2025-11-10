Товарно камионче показва реклами, използвайки слънчева енергия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ari Motors представи прототип на товарното камионче 458, оборудвано със слънчеви клетки на покрива. Два 150-ватови слънчеви панела от Opes Solar Mobility от германския Зенкау захранват два големи LED дисплея за рекламни съобщения, интегрирани в страничните стени на малкия електрически ван за доставка.

Слънчевите панели генерират достатъчно енергия, за да работят дисплеите непрекъснато, без да се влияе на пробега на автомобила. Това гарантира, че енергията на батерията на задвижването остава изцяло налична за задвижване.

Умните LED дисплеи могат да се управляват в реално време чрез централен уеб портал и да се използват за показване на персонализирано съдържание - за реклама, услуги за доставка или мобилна комуникация.