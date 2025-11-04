Бензиновият Porsche Macan ще бъде спрян от производство в средата на следващата година

Миналата година Porsche спря производството на бензиновия Macan в повечето европейски страни. Не по собствен избор, а по необходимост. Моделът не успя да отговори на новите изисквания за киберсигурност съгласно Общия регламент за сигурност (GSR2), влязъл в сила през юли 2024 г., което наложи изтеглянето му от пазара на ЕС. Този модел обаче все още се продава на други пазари. Но дори и това е към своя край.

Според сайтът Motor1, производството на оригиналния Macan ще приключи след по-малко от година. Финансовият директор Йохен Брекнер разкри, че последните бройки ще слязат от поточната линия около средата на 2026 г. Той обаче не изключи възможността останалите запаси да поддържат модела жив на пазарите извън ЕС до 2027 г.

Обикновено, когато един модел напусне пазара, неговият наследник вече чака. Но не и този път. Porsche първоначално нямаше планове да замени бензиновия Macan, приемайки, че клиентите естествено ще преминат към новата електрическа версия. Все още обаче има силно търсене на по-достъпен кросоувър с двигател с вътрешно горене, позициониран под Cayenne. Тъй като първоначално не е планиран такъв наследник, той няма да е готов, когато производството на настоящия Macan приключи в средата на 2026 г.

Напускащият шеф Оливър Блум потвърди, че се разработва заместник, който би трябвало да пристигне до 2028 г. с бензинови и хибридни двигатели.

Какво можем да очакваме? Порше казва, че моделът ще „се възползва от синергиите" в рамките на Volkswagen Group, намеквайки за механични връзки с новото Audi Q5, което използва Premium Platform Combustion (PPC).

Въпреки това, с оригиналния Macan, който ще се сбогува през 2026 г., а заместникът му не се очаква до 2028 г., Porsche ще се изправи пред двугодишна пауза в един от най-важните си сегменти. Това е рядка грешка от страна на Цуфенхаузен, но използването на платформата Q5 би трябвало да помогне за ускоряване на нещата.

Когато най-накрая пристигне, новият кросоувър няма да се казва Macan, а само електрически автомобил ще носи това име. Според Блум, той ще бъде „много, много типично Porsche за този сегмент, а също и различен от електрическия Macan".