ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още промени във Формула 1: 2 задължителни спирания...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21612491 www.24chasa.bg

Словашкият парламент: Ходенето по-бързо от 6 км/ч вече не е разрешено!

Георги Луканов

[email protected]

1332
Возенето дори на един пътник на тротинетка е забранено.

Словашкият парламент прие нови изменения в закона за движение по пътищата, които предизвикаха лавина от негативни обществени реакции.  Според тях максимално разрешената скорост за пешеходци, велосипеди и скутери вече е до 6 км/ч!

Изменение в закона, ограничаващ скоростта по тротоарите в Словакия, беше предложено от депутата от управляващата партия Любомир Важни .

Според обяснението, електрическите тротинетки и велосипеди са се превърнали в популярен, достъпен и бърз начин за придвижване през последните години. Масовото им разпространение обаче често е съпроводено с неспазване на правилата за движение по пътищата.

"Сред най-често срещаните нарушения са застрашаване на пешеходци по тротоарите, неподходящо поведение по велосипедните алеи или неразрешени технически модификации, които водят до превишаване на законово определената максимална скорост от 25 км/ч", се казва в доклада.

Следователно новата законова разпоредба „въвежда, наред с други неща, определение за стойността на скоростта на ходене на ниво от 6 км/ч". В доклада се посочва, че тя се основава на средната скорост на ходене на възрастен.

Возенето дори на един пътник на тротинетка е забранено.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета