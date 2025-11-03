Словашкият парламент: Ходенето по-бързо от 6 км/ч вече не е разрешено!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Словашкият парламент прие нови изменения в закона за движение по пътищата, които предизвикаха лавина от негативни обществени реакции. Според тях максимално разрешената скорост за пешеходци, велосипеди и скутери вече е до 6 км/ч!

Изменение в закона, ограничаващ скоростта по тротоарите в Словакия, беше предложено от депутата от управляващата партия Любомир Важни .

Според обяснението, електрическите тротинетки и велосипеди са се превърнали в популярен, достъпен и бърз начин за придвижване през последните години. Масовото им разпространение обаче често е съпроводено с неспазване на правилата за движение по пътищата.

"Сред най-често срещаните нарушения са застрашаване на пешеходци по тротоарите, неподходящо поведение по велосипедните алеи или неразрешени технически модификации, които водят до превишаване на законово определената максимална скорост от 25 км/ч", се казва в доклада.

Следователно новата законова разпоредба „въвежда, наред с други неща, определение за стойността на скоростта на ходене на ниво от 6 км/ч". В доклада се посочва, че тя се основава на средната скорост на ходене на възрастен.