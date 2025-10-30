ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Mариан Бачев: Съвременните будители са онези, коит...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21612686 www.24chasa.bg

Над 20% от тока в Европа е осигурен от вятърна енергия през изминалото денонощие

1416
Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа е 20,7 % за последното денонощие. СНИМКА: Pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 20,7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 16,9 процента (1306 гигаватчаса) от общото количество електроенергия, а на морските вятърни паркове се падат 3,8 процента (297 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (26,9 процента), Германия (47,8 на сто) и Литва (39,47процента). В България делът е 2,4 на сто.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (665,7 гигаватчаса), Франция (166,3 гигаватчаса) и Испания (162,2 гигаватчаса), сочи още справката. В България вятърните турбини са произвели 2,1 гигаватчаса.

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа е 20,7 % за последното денонощие. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание