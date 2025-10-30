ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Том Форд се завръща на големия екран като режисьор

С 18% поскъпва токът за бизнеса утре

1464
Ток Снимка: Pixabay

При средна цена от 269,03 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана на 30 октомври електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата.

Сделките са на база утрешен ден на доставка - 31 октомври, съобщава БТА.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 227,51 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 18,25 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 308,41 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 229,65 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 74 124 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 190,89 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 188,71 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

