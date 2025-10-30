Медицинският туризъм в България: в готовност за ръст на туристите и приходите

Министерството на туризма представи национален анализ и стратегическа рамка за развитие на сектора

Министерството на туризма представи първия по рода си анализ за състоянието и потенциала на медицинския туризъм в България. Документът, изготвен съвместно с представители на здравния сектор и експерти от работната група към министерството, очертава реалните възможности на страната ни да се превърне в конкурентна и устойчива дестинация за здравен и медицински туризъм. Докладът бе представен от министъра на туризма Мирослав Боршош, президента на Европейската спа асоциация д-р Сийка Кацарова и председателя на Българската болнична асоциация Свилена Димитрова. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма.

Според анализа България разполага с кадрова и инфраструктурна обезпеченост, която позволява развитие на медицинския туризъм без риск за достъпа на българските пациенти до здравни услуги. Данните сочат, че при сегашен пасивен сценарий оборотът от медицински туризъм достига приблизително 30 млн. евро годишно. При реалистичен сценарий с около 12 000 чуждестранни пациенти годишно приходите могат да нараснат до 72 млн. евро, а при оптимистичен – до над 140 млн. евро. Очаква се създаването на нови работни места и сериозен икономически ефект върху транспортния, застрахователния и хотелиерския сектор. Основните направления с най-голям потенциал са денталната медицина, репродуктивната медицина, пластичната и естетична хирургия, както и физикалната и рехабилитационната медицина

Министърът на туризма Мирослав Боршош подчерта, че развитието на медицинския туризъм е естествено продължение на работата на министерството за утвърждаване на България като дестинация с диференциран туристически продукт. Той посочи, че събраните данни и анализи са основа за дългосрочна стратегия и партньорство между институциите, общините и бизнеса в контекста на този специализиран вид туризъм.

„Медицинският туризъм е един от най-бързо развиващите се в световен мащаб. Сега вече имаме база от данни и конкретен план, върху който да стъпи национална стратегия за развитието му. Това е реална крачка отвъд декларациите и пример как от пасивно развитие можем да преминем към активна държавна политика", заяви министър Боршош. Той допълни, че развитието на сектора е възможност за задържане на младите специалисти в България: „Медицинският туризъм създава възможности за работа на високо ниво, с модерни технологии и международен обмен. Това е стимул младите лекари да останат тук – в държава, която може да им предложи реализация и достойно заплащане".

Президентът на Европейската спа асоциация д-р Сийка Кацарова определи инициативата като ключова стъпка в позиционирането на България сред водещите европейски дестинации за здравен и медицински туризъм. Тя подчерта, че последователната политика и инвестициите в сектора през последните 15 години са довели до реални резултати, признати на международно ниво.

„Българските медицински университети подготвят кадри на световно ниво, а нашата болнична инфраструктура е готова да посреща чуждестранни пациенти. Избирането ми за президент на Европейската спа асоциация е резултат от тази последователна работа. В лицето на Министерството на туризма имаме силен партньор и ще продължим да работим за утвърждаването на България като целогодишна дестинация за здравен и медицински туризъм", заяви д-р Кацарова.

Председателят на Българската болнична асоциация Свилена Димитрова отбеляза, че за първи път държавата предприема реални действия за развитие на медицинския туризъм. Тя подчерта, че секторът е готов да направи следващата крачка и да разкрие своя икономически потенциал. „Възможностите, които медицинският туризъм открива пред България, са огромни. Ако към тях се подходи с ясен план, маркетингова програма и инвестиционна рамка, страната може да привлече нови пазари и значителни чуждестранни инвестиции. Този сегмент ще подпомогне устойчивостта на здравната система и ще създаде нови работни места, като същевременно ще задържи квалифицираните кадри в страната", заяви Димитрова. Тя допълни, че комбинирането на медицинския туризъм с балнео и спа сектора е естествено продължение на развитието на здравния туризъм в България. „Имаме модерна база, отлични специалисти и природни ресурси, които ни позволяват да предложим цялостен продукт – от лечение до възстановяване и рехабилитация. Това е силата на България като дестинация за здраве", подчерта тя.

"Данните, които днес представихме, ни дават яснота къде се намираме и накъде можем да вървим. Следващата стъпка е държавата, общините и браншът да обединят усилия, за да превърнем потенциала в резултати", каза в заключение министър Боршош.