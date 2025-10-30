"Револют": От 17 декември спираме да работим с български левове

Системата за разплащане без такси "Револют" обяви, че ще спре да предоставя услуги, поддържащи лева, от 17 декември 2025 г. нататък. Услугата се използва от много българи за лесно прехвърляне на пари и различни плащания. Ето какво съобщават от компанията:

"Вашата сметка в лева ще бъде закрита и всеки останал баланс в лева, който държите, ще бъде конвертиран в евро на тази дата. Ако все още нямате сметка джоб в евро, такъв ще бъде създадена автоматично.

Няма да можете да изпращате банкови преводи в BGN от 27 ноември 2025 г. или да получавате банкови преводи в BGN от 10 декември 2025 г. Това е необходима корекция поради преминаването на страната към евро и актуализациите на системата, изисквани от нашите партньори за плащания."