Караджов: България вече предлага много стабилна и предвидима бизнес среда

България може да стане пълноправен член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие догодина. Такава е политическата цел на правителството, заяви вицепремиерът Гроздан Караджов.

Според него членството на страната ни ще бъде ясен сигнал към глобалната икономическа общност, че България предлага стабилна бизнес среда.

До момента България е приключила успешно 16 от общо 25 технически прегледа на комитетите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като участва активно в дискусиите и заседанията. Според Караджов опитът на други европейски държави показва, че членството води до значителен ръст на чуждестранните инвестиции и удвояване на търговските потоци, особено в транспортния сектор.

"Това присъединяване е стратегически външнополитически приоритет на България, но и вътрешноикономически, и общосоциален приоритет. Да си част от ОИСР, е много ясен сигнал към целия свят, че всъщност , че това членство е гаранция за по-висок икономически растеж и по-високо качество на живот на гражданите, което е целта на всички нас", казва Караджов, цитиран от БНР.

Ключова роля за завършване на процеса по приемането в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие има Народното събрание:

"Което всъщност разглежда и приема законодателните промени, които са с най-висок приоритет. В същото време и бизнесът, защото именно частният сектор ще трябва да отговори на новите стандарти и новите изисквания и да ги превърне в свое конкурентно предимство. Политическата ни цел е пълноправно членство през 2026 година", заяви вицепремиерът.