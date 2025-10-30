Румъния ще оцени планираната продажба на активи, притежавани от "Лукойл"

Румъния ще направи оценка на планираната продажба на активи, притежавани от руската компания "Лукойл" в страната, включително около 320 бензиностанции и рафинерия, за да гарантира, че се придържа към санкциите на Европейския съюз и собствените си енергийни правила, съобщи днес министерството на енергетиката, цитирано от Ройтерс и БТА.

Румъния, която може да блокира енергийни продажби, ако ги сметне за риск за националната сигурност и снабдяването, ще издаде своето становище едва след като акционерната структура и източниците на капитал на всеки потенциален инвеститор са напълно изяснени, добави министерството.