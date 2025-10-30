Ройтерс: OpenAI готви мащабно публично предлагане на стойност до 1 трилион долара

Компанията за изкуствен интелект OpenAI, създател на чатбота ChatGPT, подготвя почвата за първично публично предлагане (IPO), което може да оцени дружеството на до 1 трилион долара, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на трима запознати източници.

Ако се осъществи, това ще бъде едно от най-големите първични публични предлагания в историята.

Според източниците компанията обмисля възможността да подаде документи до регулаторните органи още през втората половина на 2026 г., макар че плановете все още са в ранен етап и могат да бъдат променени в зависимост от развитието на бизнеса и пазарните условия. Главният финансов директор Сара Фрайър е посочила пред колеги, че целта е листване през 2027 г., но някои съветници смятат, че това може да се случи и по-рано.

"Първично публично предлагане не е във фокуса ни, така че е невъзможно да сме определили дата", заяви говорител на OpenAI. "Изграждаме устойчив бизнес и развиваме мисията си, така че всички да се възползват от изкуствения интелект".

Подготовката за първично публично предлагане (IPO) е сигнал, че компанията, създала ChatGPT, иска спешно да се възползва от публичните пазари след завършването на сложното преструктуриране, което намалява зависимостта ѝ от Microsoft. Първичното публично предлагане би отворило вратите за по-ефективно набиране на капитал и би позволило по-големи придобивания с използване на публични акции. Това би помогнало за финансирането на плановете на главния изпълнителен директор Сам Олтман да налее трилиони долари в инфраструктура за изкуствен интелект, твърдят източници, запознати с дейността на компанията.

Очаква се годишните приходи на компанията да достигнат 20 милиарда долара до края на 2025 г., като загубата на оценяваната на 500 милиарда долара OpenAI също расте според информираните източници.

По време на предаване на живо вчера Олтман обсъди възможността компанията да се листне на борсата. "Мисля, че е справедливо да кажа, че това е най-вероятният път за нас, предвид капиталовите нужди, които ще имаме", каза той.

OpenAI стартира като организация с нестопанска цел през 2015 г. Няколко години по-късно компанията отново преразгледа структурата си, така че дружеството с нестопанска цел да осъществява надзор и контрол върху търговското подразделение. Основната цел на организацията с нестопанска цел беше да гарантира, че OpenAI разработва технологии за изкуствен интелект безопасно, вместо да дава приоритет на печалбите като традиционна компания.

OpenAI се преструктурира отново тази седмица. Тя все още се контролира от организация с нестопанска цел, сега наречена OpenAI Foundation, която има дял от 26 на сто в OpenAI Group и право да получи допълнителни акции, ако компанията постигне определени резултати.

Обсъжданията за първично публично предлагане на OpenAI идват в момент, когато изкуственият интелект прави бум на публичните пазари. По-рано тази година компанията за облачни услуги с изкуствен интелект CoreWeave стана публична с оценка от 23 милиарда долара и оттогава е увеличила почти тройно капитализацията си. Nvidia стана вчера първата компания, достигнала пазарна стойност от 5 трилиона долара.

"Уолстрийт джърнъл" съобщи първи за възможността OpenAI да излезе на борсата още през 2027 г.