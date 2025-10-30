Радев: Развитието на модерна икономика е немислимо без космическата наука

Президентът Румен Радев участва в откриването на новия космически център на „ЕндуроСат"

Развитието на модерна икономика, отбранителни способности и дори нашето ежедневие е немислимо без постиженията в космическата наука, технологии и индустрия. Това заяви държавният глава Румен Радев, който днес участва в откриването на новия космически център на „ЕндуроСат". Българската компания е специализирана в разработката, асемблирането и производството на космически сателити и е сред най-бързо развиващите се в областта. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

През годините успяхме да развием силна и динамична екосистема в областта на информационните технологии, изкуствения интелект, роботиката, мехатрониката и много други области на съвременните технологии и наука, отбеляза Румен Радев в изказването си. Президентът посочи, че в рамките на посещението си по-рано тази седмица в Кралство Саудитска Арабия за участие във форума „Инициатива за бъдещи инвестиции", както и по време на проведените от него срещи, страната ни многократно е била определяна като „силициевата долина на Балканите". „Това е напълно заслужено признание за вдъхновението и труда на много хора, както и за усилията на всички нива – държавно и обществено", посочи той.

Държавният глава напомни, че страната ни има над 50 г. опит в космическите изследвания и индустрия. Сред българските успехи в областта той открои факта, че сме шестата държава, изпратила човек в космоса и третата, започнала да произвежда космически храни. Първата космическа оранжерия „Свет" е българско изобретение. В нея пшеница е била успешно отгледана за първи път в космоса, а през 1972 г. е изведен в космоса и първият български космически прибор, Прибор-1 (П-1), допълни Румен Радев. Той добави също така, че през годините учени от БАН разработват повече от 150 уникални научни инструменти, като някои от тях все още работят на борда на Международната космическа станция, а един продължава и днес да обикаля в орбитата на Марс, готов да предава информация обратно на Земята.

Румен Радев припомни и за създадения у нас Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), който е първият по рода си в Източна Европа и уверено напредва в разработването и моделирането на квантовите технологии и изкуствения интелект. България е и с най-голям брой ИТ специалисти на човек от населението, което ни прави привлекателна дестинация за инвестиции от компании, които искат да развиват високотехнологичен бизнес, подчерта държавният глава.

В изказването си Румен Радев посочи също така, че „ЕндуроСат" е не само космическа компания, а ясен пример, че не съществуват граници за успеха, когато са налице смела визия, усърдна работа и екипни усилия. Компанията е лице на възможностите, които страната ни може да предложи на нашите партньори и съюзници, заяви президентът. Държавният глава открои и дейността на „ЕндуроСат" за развитието на потенциала на младите хора чрез образователната програма „Space Challenges", която развива таланти от България и чужбина, предоставяйки възможност за теоретично и практическо обучение. Той отбеляза още и разработената от „ЕндуроСат", съвместно с Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров", Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски" и Софийския университет „Св. Климент Охридски", магистърска програма по „Космическо инженерство и технологии" за подготовката на следващото поколение космически инженери.

Сред гостите на събитието бяха кметът на София Васил Терзиев, представители на космически агенции, на компании от частния сектор в областта на космоса, авиацията и технологиите, както и представители на дипломатически мисии у нас. В рамките на своето посещение президентът Радев разгледа лаборатории, част от новия космически център и се запозна с плановете за развитие на компанията.