Боршош: Засега няма искания от наши туроператори за компенсации във връзка със санкциите срещу Русия

Засега няма постъпили искания от български туроператори за компенсации във връзка с последните европейски санкции срещу Русия. Това съобщи министърът на туризма Мирослав Боршош по време на блицконтрол в парламентарната комисия по туризъм, цитиран от БТА.

"В момента, в който това се случи, ние ще разгледаме всеки случай", допълни той.

По думите му по неофициални данни между 10 и 15 туристически агенции все още работят с руския пазар. Това е "в някаква степен странно и е интересно, ако има такива, да ни покажат как, защото паричните трансакции между България и Русия не биха могли да се осъществяват", посочи министърът.

Той добави, че Министерството на туризма е в контакт с по-големите агенции, на които е изпратена информация за санкциите и са предоставени различни разяснения и възможни решения.

Във фокуса ми е да не може да пострада български потребител - или да бъде измамен, или пък да не може да си възвърне средства, каза министърът и добави, че компромис с това няма да се прави.

Разбираме, че за туроператорите това се явява вид форсмажор, така че ще бъдем достатъчно коректни, когато те ни информират за конкретен казус, конкретен случай, конкретна сума, да видим къде е Министерството на туризма може да е полезно, за да бъде защитен потребителят на туристическата услуга, посочи Боршош.

Министърът отбеляза, че не се очаква съществено отражение върху приходите от туристически услуги, тъй като изходящият туризъм не представлява значителна част от общите приходи в сектора, доминиран от входящ туризъм.

Окончателната формула за управление на цялостното представяне на страната - Бранд България, се очаква да бъде представена до 30 дни. Това стана известно от думите на министъра.

Той направи разграничение между изграждането на Бранд България и развитието на дестинация България, като изтъка, че брандът засяга множество икономически сектори и министерства, като би трябвало да е събирателна функция и работа на всички заинтересовани страни, включително и общини, бранш.

По думите му това означава, че България би трябвало да изгради брандовия си общ имидж на големи теми като туризъм, спорт, култура, икономика, инвестиции, иновации, земеделие, храни и всичко това би било постижимо и не би било и редно да се ръководи от едно министерство. Боршош изтъкна, че за тази цел Министерството си е поставило задачата да обобщи всички виждания през годините и да излезе с общо предложение и към законодателя за форма, през която да може да бъде управляван Бранд България. Цялостното изграждане на Бранда би трябвало да се ръководи от една институция, от един орган, който да разработи тази концепция и съответно да представи и пред правителството, и пред законодателя възможностите за реализирането му, заяви министърът.

Той напомни за идеята за създаването на национален фонд и посочи, че на този етап са обобщени почти всички мнения на ресорните ведомства, след това ще има разговори с различните браншове, както и с ресорните председатели на парламентарните комисиите, свързани с оформянето на Бранд България, за да може да бъде представена окончателната формула за управление на целия имидж на страната. Така че мисля, че съвсем скоро, в рамките на може би по-малко от месец, но нека да кажа 30 дни, ще имате възможност да дискутираме нашето предложение, допълни министърът.

"Българският туризъм продължава възходящата си линия на развитие", заяви той.

Боршош посочи, че в проценти това означава ръст от 5,1 на сто на туристите и 3,8 на сто на нощувките спрямо 2024 г. Това е значим, добър ръст в европейски мащаб, каза министърът и допълни, че окончателните данни за годината ще зависят и от зимния туризъм. България се нарежда в топ 10 на европейските държави по ръст на туристите, а по отношение на вътрешния туризъм – който в Европейския съюз отчита спад – страната е сред първите пет държави в Европа.

Министърът определи като "изключителен" ръста на пазара Румъния и "впечатляващ" този за Турция. Той уточни, че тази година няма ръст на полския пазар, като усилията на ведомството ще бъдат насочени именно натам. Все още липсва стратегически пробив на пазара на Обединеното кралство, но пазар Германия отбелязва над 20-процентен ръст, а нивото на пазара Израел се запазва стабилно.

С уговорката, че като министър на туризма не би искал да сравнява какво се случва в Бургас и какво във Варна, за да не се получи друг оттенък в разговора, Мирослав Боршош изтъкна, че Южното Черно море тази година със сигурност е спечелило съревнованието в туризма. Той посочи, че това е видно както по броя пътници по летищата, така и по конкретните данни по общини.