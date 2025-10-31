Бизнесът песимист – след празнично пазаруване търговците чакат спад на търсенето

Общият показател на бизнесклимата у нас спада много рязко през октомври, защото бизнесът е настроен песимистично за най-близкото бъдеще, показват данните на НСИ, публикувани в четвъртък.

Макар че не се е случило нищо извънредно, което да влошава общата икономическа ситуация в страната, мениджърите в промишлеността, строителството, услугите и търговията виждат в черно близките месеци, тъй като очакват спад на поръчките и по-слабо търсене и на вътрешния пазар, и на външния, показват данните.

Дори в търговията извън предстоящото коледно-новогодишно пазаруване се очаква през първите месеци на идната година да има силен спад на потреблението.

В промишлеността тази есен се отчита известно оживление, например

натоварването на мощностите се увеличава

с 0,3 процентни пункта в сравнение с предходното изследване през юли и достига средно 75,4%. Но въпреки това мениджърите вече усещат спад на поръчките и прогнозират, че през идващите месеци то ще продължи. В сравнение с предходното тримесечие се засилват опасенията, че ще трябва да вдигат цените, за да издържат на конкуренцията.

В строителния сектор освен всичко друго се отчита поскъпване на материалите, което мениджърите в този бранш поставят на трето място сред факторите, които затрудняват дейността им. На първите две места са несигурната икономическа среда и липсата на квалифицирана работна ръка.

В търговията бизнесклиматът се влошава най-рязко

- с цели 9,6 процентни пункта, като в тези фирми вече се отчитат и финансови проблеми. Според мениджърите в търговията потреблението е вървяло сравнително добре през последните три месеца, ще бъде все още относително силно заради наближаващите празници, но след това ще последва срив. Поради което и се въздържат като цяло да вдигат цени.

В сферата на услугите настроенията също са песимистични, но това идва по-скоро от отминалите месеци.