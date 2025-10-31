Минималната заплата се смятала по грешна формула

Увеличението на осигуровките всъщност е 3%. И ако получаваш 2000 лева, разходът за труд на предприятието е 3065,02 лева. И с три процентни пункта отгоре работникът губи 58,02 лева. Това обясни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев по Нова телевизия. Минималната заплата се определя по грешна методика, която противоречи на международното право.

Според лидера на КНСБ Пламен Димитров работниците ще плащат 0,88% от увеличената ставка. Това е малко над 5 евро на месец. Така се вземат 1,2 милиарда евро, допълни той. Но без тези, които плащат осигуровки.

"Вашата сметка не е вярна. Не работи така предприятието", контрира го Велев.