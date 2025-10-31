Симеон Дянков: Изглежда, че догодина ще изпаднем в свръхдефицит и пак Иван Костов ще е виновен

Бюджетът още го няма, защото от ляво БСП дърпа, от дясно - ИТН, а ГЕРБ и ДПС искат по-балансиран бюджет. Това каза пред Би Ти Ви бившият финансов министър Симеон Дянков, който е шеф на Фискалния съвет.

Той посочи, че бюджетът тази година трябва да бъде пратен и на Брюксел, защото е първия в евро. Дефицитът щял да е около 8 процента, щели да се ползват трикове, за да изглежда по-малко.

Дянков критикува вдигането на увеличението на социалните осигуровки. Вдигането има с 2% щяло да доведе до загуба на 60 000 работни места, някои от тях щели да останат на работа, но в сивия сектор. Причината - работодателят внася 60% от него. Затова нарече бюджета пакост.

Прогнозира голяма публична финансова криза. Това било следствие от постоянното правене, че си на 3% дефицит, а реално си на повече. Това цяло да доведе до корекции на следващите бюджети от Европейския съюз, ако изпаднем в свръхдефицит. Тогава нямало да има как отговорността да бъде прехвърлена на Асен Василев, затова пак щял да бъде обвинен Иван Костов, пошегува се Дянков. Каза, че нямало смисъл да се крие дефицитът сега. А подводни бомби били взетия предварително данък от банките, кредити от ББР и орязаните инфраструктурни проекти, които можело да бъдат платени на ръка.