Петролът се насочва към трето поредно месечно поевтиняване заради силния долар и изобилието на предлагането

Цените на петрола се понижават в азиатската търговия в петък и са напът да отбележат трети пореден месечен спад, тъй като по-силният щатски долар и слабите икономически данни от Китай ограничиха търсенето, а увеличеното предлагане от основните производители в света компенсира ефекта от западните санкции върху руския износ, съобщава Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол Брент поевтиняха с 48 цента, или с 0,74 на сто, до 64,52 долара за барел към 08:50 часа българско време, докато американският суров петрол се търгува на цена от 60,12 долара за барел, което е спад с 45 цента, или с 0,74 на сто, посочи БТА.

"По-силният щатски долар оказа натиск върху инвеститорския апетит в целия сектор на суровините", посочват анализатори от Ей Ен Зет (ANZ) в свой доклад. Валутата поскъпна, след като президентът на Управлението за федералния резерв на САЩ Джером Пауъл заяви, че понижението на лихвените проценти през декември не е гарантирано.

Допълнителен натиск върху пазара оказаха и нови данни, според които производствената активност в Китай се е свила за седми пореден месец през октомври. И двата сорта петрол се очаква да приключат октомври със спад в цените си от около 3 на сто, тъй като растящото предлагане надвишава ръста на търсенето.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и големите производители извън картела увеличават добива, за да спечелят пазарен дял. Това по-голямо предлагане се очаква да смекчи ефекта от западните санкции, които ограничават руския износ към основните купувачи на Москва - Китай и Индия.

ОПЕК+ се очаква да обсъди умерено увеличение на производството през декември, посочват запознати източници преди предстоящата в неделя виртуална среща на групата. Осемте основни членки на алианса вече са увеличили колективните си цели за добив с над 2,7 милиона барела дневно - около 2,5 процента от глобалното предлагане.

Междувременно износът на суров петрол от Саудитска Арабия - най-големия износител в света - е достигнал шестмесечен връх от 6,407 милиона барела дневно през август, сочат данни на Съвместната инициатива за събиране на данни за петролния пазар (JODI). Очаква се количествата да продължат да нарастват и през следващите месеци.

А доклад на Американската енергийна информационна администрация (Energy Information Administration – EIA) посочи, че производството на суров петрол в САЩ е достигнало нов рекорд от 13,6 милиона барела дневно през миналата седмица.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че Китай е съгласен да започне процес на закупуване на енергийни ресурси от САЩ, като подчерта, че може да бъде сключена мащабна сделка, включваща покупки на петрол и газ от щата Аляска.

Анализаторите обаче остават скептични дали подобно споразумение ще доведе до значителен ръст на китайското търсене.

"Аляска произвежда едва около 3 процента от общото производство на суров петрол в САЩ - сравнително малко количество - и смятаме, че евентуалните китайски покупки на втечнен природен газ от региона вероятно ще зависят изцяло от пазарните условия", коментира анализаторът на "Барклис" (Barclays) Майкъл Маклин.