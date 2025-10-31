ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задължителен профилактичен преглед един път в годи...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21619266 www.24chasa.bg

Вятърната енергия осигури над 23 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие

740
Вятърна енергия СНИМКА: Пиксабей

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 23,2 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 19,9 процента от общото количество електроенергия (1,518 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,3 процента (253 гигаватчаса) от нея, посочи БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (58,6 процента), Литва (57,3 на сто) и Германия (55,4 процента). В България делът е 2,1 на сто.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (772,1 гигаватчаса), Полша (185,9 гигаватчаса) и Франция (137,7 гигаватчаса), сочи още справката. В България вятърните турбини са произвели 1,8 гигаватчаса.

Вятърна енергия СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)