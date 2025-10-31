Вятърната енергия осигури над 23 на сто от електричеството в Европа през изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 23,2 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 19,9 процента от общото количество електроенергия (1,518 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,3 процента (253 гигаватчаса) от нея, посочи БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (58,6 процента), Литва (57,3 на сто) и Германия (55,4 процента). В България делът е 2,1 на сто.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (772,1 гигаватчаса), Полша (185,9 гигаватчаса) и Франция (137,7 гигаватчаса), сочи още справката. В България вятърните турбини са произвели 1,8 гигаватчаса.