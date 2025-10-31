КМГ: Си Дзинпин призова за отворено и инклузивно развитие на Азиатско-тихоокеанския регион

На 31 октомври в южнокорейския град Кьонджу се проведе първата фаза на 32-рата неформална среща на лидерите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), съобщи КМГ.

На събитието присъства и произнесе реч китайският председател Си Дзинпин. В нея той подчерта, че в момента светът преживява дълбоки промени, международната ситуация е все по-сложна и нестабилна, а Азиатско-тихоокеанският регион е изправен пред повече предизвикателства в развитието си. „Колкото по-силни са вятърът и вълните, толкова по-важно е да действаме заедно", заяви Си Дзинпин и отправи пет предложения: поддържане на многостранната търговска система и практикуване на истински мултилатерализъм; създаване на отворена регионална икономическа среда; гарантиране на стабилността и свободното движение в рамките на индустриалните вериги и веригите за доставки; насърчаване на дигитализацията и устойчивото развитие на търговията и стимулиране на инклузивното и общодостъпно развитие.

Си Дзинпин подчерта също, че през последните пет години Китай е на първо и второ място в света по обем на търговията със стоки и услуги. Страната е привлякла над 700 милиарда долара чуждестранни инвестиции и годишният ръст на външните инвестиции е над 5%. „Вратите на Китай ще останат отворени и ще се отварят още повече", завърши той.